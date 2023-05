Restaurante de Felipe Massa fica no topo em lista do World’s Best Steak Restaurants

O Beefbar acaba de conquistar o 1º lugar em uma das categorias do ranking dos 101 melhores restaurantes de carnes do mundo. O local ficou no topo da lista na nova categoria “restaurantes de carnes com várias filiais”, no World’s Best Steak Restaurants. Fundado em 2019 em Londres, o ranking elenca os 101 melhores restaurantes de carne do mundo.

Riccardo Giraudi, Felipe Massa, Dudu Massa e Ruly Vieira são os sócios do Beefbar São Paulo Foto: IARA MORSELLI / ESTADAO CONTEUDO

Além de Felipe Massa, a filial paulistana da rede tem como sócios Riccardo Giraudi, Dudu Massa e Ruly Vieira e é especializada em cozinha contemporânea - fazendo, com carnes especiais, uma releitura de clássicos da comida de rua mundial e da alta coquetelaria.

Além de São Paulo, o Beefbar tem filiais em Atenas, Hong Kong, Dubai, Malta, Meribel, Mykonos, Mônaco, Nice, Paris, Porto Cervo, Riviera Maya, Saint Tropez e uma recém inaugurada em Milão.