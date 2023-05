Restaurante dentro do Allianz Parque vai oferecer pacote gastronômico em show dos Titãs

Nem só de cerveja morna e petiscos vivem os fãs de rock que querem aproveitar os shows de suas bandas preferidas. Quem quiser ver a apresentação dos Titãs no Allianz Parque, por exemplo, vai poder curtir uma experiência gastronômica ao mesmo tempo. Localizado dentro do estádio palmeirense, o Braza Gastronomia vai fazer dois jantares nos dias 16 e 17 de junho, quando o grupo faz shows de sua turnê de reencontro em São Paulo. As duas datas já estão com os ingressos comuns esgotados.

Titãs anunciando o retorno aos palcos em uma grande turnê pelo Brasil com a clássica formação; Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O produtor Liminha fará uma participação especial nas guitarras Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

Além do cardápio fechado - que inclui mini risoto de cogumelo, pizza, carnes, vinhos e drinques, entre outros, - o pacote com custo de R$ 1100 mais taxa de R$ 100 possibilita que o fã assista ao show nas cadeiras posicionadas na frente do restaurante, atrás de um dos gols (o palco é montado do lado oposto da arena). Uma maquiadora e um sistema de foto 360 graus também estarão disponíveis.

Curiosidade: o Braza é o restaurante preferido do técnico palmeirense Abel Ferreira.