Restaurante do hotel Tivoli Mofarrej será reinaugurado com novidades no menu

A reinauguração oficial do Must, restaurante do hotel Tivoli Mofarrej, acontecerá no próximo dia 16 de setembro - com direito a um desfile de Amir Slama, que agora também assina o design da piscina do hotel.

Mas as novidades no menu e na coquetelaria do Must já estão disponíveis a partir desta sexta-feira (dia 25).

Adriana Pino é a responsável pelos drinques no Must Foto: Elvis Fernandes

O cardápio foi criado por Danilo Brasil, chef executivo do hotel. No menu, o que se destaca é o tradicional prato do Norte da Itália, o pappardelle com ragu de javali. As sobremesas misturam clássicos renomados com sabores tipicamente brasileiros, como o famoso bolo de rolo de goiabada, que nesta versão é acompanhado de sorvete de mascarpone.

O bar ganha novos drinques assinados por Adriana Pino, que se inspirou no Brasil e usa muitos ingredientes nativos de alguns biomas brasileiros, como mel de cacau, cupuaçu, jabuticaba, jambu, puxuri e cumaru combinados com sabores clássicos.

Ambiente do Must Foto: Evelyn Müller