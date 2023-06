Restaurante faz prévia do Dia dos Namorados com menu de influência japonesa contemporânea

O amor não pode esperar. O restaurante Nomo vai antecipar a comemoração do Dia dos Namorados neste domingo, 11, recebendo o chef Luigi Pauletto, do Imakay.

O menu de almoço, assinado pelo chef Nando Carneiro em parceria com Pauletto, seguirá a influência japonesa contemporânea. Destaque para as ostras com presunto e atum e melão. E, como prato principal, um kabayaki de sardinha, gohan, jus, cebolinha.

Restaurante promove almoço especial neste domingo Foto: Manuel Sá

O atendimento é feito geralmente pela própria sócia proprietária e idealizadora do projeto, a restaurateur e barista, Patrícia Werneck, que responde pelo salão e curadoria de vinhos e cafés especiais da casa.

O menu a la carte estará disponível também com pratos para compartilhar, estilo izakaya (pequenos pratos para compartilhar no centro da mesa).

Na rua Harmonia, 815, Sumarezinho.