O Kitchin vai abrir uma unidade pop-up dentro do Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, enquanto durar a 19ª edição da SP-Arte - em cartaz entre os dias 29 de março a 2 de abril.

Gabriel Abrão, o proprietário do restaurante Kitchin Foto: Lucas Teixeira

O restaurante de comida japonesa, do empresário Gabriel Abrão, terá sua ‘filial artística’ no segundo andar da Bienal, com 146 lugares. No menu, entram os já conhecidos prato da casa, como o Carpaccio de barriga de salmão.