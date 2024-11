Restaurante japonês Kitchin terá unidade temporária na Casa Vogue Experience 2024

O evento será realizado no espaço Faena São Paulo, em Pinheiros, e contará com uma pop-up do restaurante que funcionará de terça a domingo, das 11h às 18h, e quarta a sábado das 11 às 21h.

No menu, destaque para a colher de vieira com foie gras, e o urakami centolla especial, jyo de codorna e vieira, além de uma seleção de nigiris e rolls. Para harmonizar, a carta de bebidas incluirá clássicos da coquetelaria, uma curadoria especial de vinhos e os bem-selecionados sakes da casa.