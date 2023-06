Restaurante localizado no Parque do Ibirapuera celebra aniversário com jantar pantaneiro

O restaurante Selvagem, localizado no Parque do Ibirapuera, celebra seu aniversário de um ano com o lançamento do projeto Alma Selvagem, em que o chef Filipe Leite vai receber chefs convidados do Brasil e da América do Sul para elaborar menus inspirados na biodiversidade do continente.

O primeiro jantar da série acontece no dia 22 de junho, com uma viagem pelas profundezas do Pantanal brasileiro. Quem vai conduzir a experiência ao lado de Filipe é o chef Paulo Machado, conhecido por dedicar toda uma trajetória de vida à pesquisa e ao resgate dos ingredientes e sabores do Mato Grosso do Sul.

O chef Filipe Leite vai receber chefs convidados do Brasil e da América do Sul Foto: Arthur Sayeg

Entre os destaques do jantar está o PF Pantaneiro, que leva picanha oreada, paçoca, vinagrete, arroz com pequi e feijão gordo. O jantar sai por R$ 290 por pessoa.

ServiçoRestaurante SelvagemParque Ibirapuera: Av. Quarto Centenário, 454 - Portão 5Jantar 22/06Reservas: 11 5198-0844