Restaurante Piselli do centro recebe expo de fotos de lugares simbólicos de SP

Uma exposição só com fotos de São Paulo será um dos presentes para o aniversário de 470 anos da cidade. Organizada por Juscelino Pereira, do restaurante Piselli, a mostra abre no dia 17 e traz cliques do fotógrafo João Passos.

O fotógrafo João Passos Foto: Marcelo Spatafora

A catedral da Sé, a Bolsa de Valores, o Teatro Municipal e o prédio do Banespa são alguns dos locais fotografados por Passos e que estarão na mostra, intitulada São Paulo 470 Anos Arte e Cultura.

“A ideia foi reunir várias fotos tiradas de lugares emblemáticos da nossa cidade para expor em um lugar que tem a cara de São Paulo, que é o Piselli da rua Boa Vista”, diz Passos, que foi convidado por Juscelino para expor no local.