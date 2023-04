Roberto Carlos vai cantar em jantar beneficente do Hospital Sírio-Libanês

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês uniu forças com o cantor Roberto Carlos para realização de um jantar beneficente no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, na quinta-feira, dia 27.

A iniciativa tem propósito filantrópico e renda revertida para projetos de responsabilidade social do Hospital Sírio-Libanês. Todos os convites já foram vendidos.

Jantar será no clube Monte Líbano Foto: PEDRO KIRILOS

Por meio do seu Instituto de Responsabilidade Social, o Sírio faz a gestão de sete unidades públicas. Em parceria com as secretarias municipal e estadual de saúde de São Paulo, já atendeu desde 2008 mais de 3 milhões de consultas, realizou mais de 150 mil cirurgias e 240 mil exames de imagem para pacientes da rede pública.

O Sírio-Libanês possui também ambulatórios filantrópicos nas áreas de pediatria, câncer de tireoide e paratireoide, diagnóstico por imagem e câncer de mama.