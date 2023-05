Rodrigo Santoro será o embaixador de clube exclusivo em SP; títulos custam a partir de R$ 665 mil

O Beyond The Club, da KSM Realty, do BTG Pactual Asset Management e Realty Properties, exibe neste mês de maio, sua primeira campanha publicitária, com o ator Rodrigo Santoro.

Trata-se de um complexo com 100 mil m² construídos (no local onde antes ficava o hotel transamérica), com toda a infraestrutura para a prática de atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais - que será implantado em um terreno com mais de 70 mil m² na Rua Bento de Andrade Filho, 722, no bairro Santo Amaro (ao lado da Ponte Transamérica). A entrega do empreendimento está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Rodrigo Santoro é a cara do Beyond the Club, clube high experience Foto: ADERI COSTA

No projeto do Beyond The Club consta a maior e mais potente piscina com ondas artificiais do mundo. Ela vai compor uma praia perfeita, com área aproximada de 28 mil m², com areia que não esquenta, e entregar ondas para todos os níveis (inclusive as mais altas, para o nível avançado), até mesmo com o barulho do mar. É nela que funcionará a escola de surfe do clube.

Ao todo, a praia irá comportar 900 surfistas por dia, que poderão usufruir de mais de 20 tipos de ondas geradas por 62 motores, estes capazes de criar uma onda a cada quatro segundos.

“Entrei no projeto por acreditar na proposta do clube, que combina bem-estar com esportes e tecnologia e se afina com meu estilo de vida. O Beyond faz todo o sentido para mim”, comentou Santoro.

O clube irá comercializar três mil títulos familiares, com valores a partir de R$ 665 mil.