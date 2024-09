Rooftop com vista para o aeroporto de Congonhas e promessa de pôr do sol diferenciado abre na quinta

O rooftop, com vista ampla e privilegiada para o aeroporto de Congonhas, será usado para eventos sociais e corporativos - celebrações intimistas ou grandes festas - com capacidade para até 300 pessoas.

O novo empreendimento, instalado no 11º andar do Edifício Gate One, tem 500 metros quadrados, sendo 130 deles dedicados a um amplo terraço. O pôr do sol promete ser um dos diferenciais do espaço. Na Rua Renascença, 103 - Campo Belo.