Ruth Rocha será a única autora a ter uma tenda exclusiva para as suas obras na Feira do Livro

A escritora brasileira Ruth Rocha será a única autora que terá uma tenda exclusiva para as suas obras na Feira do Livro, que ocorre de 7 a 11 de junho, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Especializada em literatura infantil e infanto-juvenil, Ruth é a autora de Marcelo, Marmelo, Martelo sucesso que acumula 20 milhões de exemplares vendidos.

A escritora Ruth Rocha em seu apartamento nos Jardins

O espaço é uma deferência à autora, que completou 92 anos em março, e está sendo montado por sua casa editorial, a editora Santillana.

Ruth - que completou 50 anos de carreira em 2019, já foi oito vezes vencedora do Jabuti e é membro da Academia Paulista de Letras - deve marcar presença na feira em dia que ainda será definido.