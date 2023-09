Sabrina Sato tenta tomar café com Harry Styles na Itália

Sabrina Sato ficou dez dias na Itália focada nas gravações do novo quadro do Fantástico “Essa eu quero ver”. A atriz, apresentadora e diva do carnaval foi até um vilarejo num penhasco, com apenas dez casas, entre elas, uma do cantor e ator britânico, Harry Styles. “Tentei ver se ele estava por lá para tomar um café. É um lugar super romântico também. Um casal de turistas estava dançando juntinho, foi emocionante”, lembra. Outro lugar surpreendente foi um lago nos Alpes Italianos. “Um dos locais mais lindos que já vi. Parecia que foi pintado à mão”, diz. A série de quatro episódios começa a ser exibida neste domingo, 1.

Sabrina Sato na Itália Foto: Pedro Arieta/Divulgação

Sabrina confessa que foi difícil controlar o apetite no país da pasta e do vinho: “O que eu comi nessa viagem não está escrito, nem gravado! (Risos) Eu amo.” Ela diz que aprendeu muito sobre a culinária italiana: “Algumas coisas são muito diferentes da nossa cultura, das adaptações que a gente faz aqui no Brasil.”

Sabrina foi conhecer lugares que normalmente não estão na rota dos turistas. “Tudo é muito encantador na Itália, saímos daqui com alguns destinos, e por lá fomos descobrindo outros.” A equipe do programa passou por lugares como Viterbo, Bolzano, Abruzzo.

As gravações envolveram vários deslocamentos de carro, trem e hospedagens em cidades diferentes com direito a imprevistos. “Teve um dia que madrugamos para tentar gravar com a Fontana di Trevi vazia. Juro, chegamos quase 6 horas da manhã, sendo que comecei maquiar às 3h da madrugada. Adivinha o que aconteceu? Já estava cheia quando chegamos lá”, conta.

Além de acolhedora, e cheia de cenários românticos, a Itália costuma mexer com os corações. Indagada, Sabrina diz que está “sempre aberta ao amor”. A beldade não está mais com o ator Duda Nagle, o pai da sua filha Zoe. No presente momento ela se diz muito atarefada. Sem tempo para novas relações. “Então, vou amando minha filha, meus amigos e o trabalho”, desconversa.