Saiba quais são as cinco chefs mulheres responsáveis pelo jantar de celebração de 25 anos da TUCCA

Um jantar de cinco etapas feito por cinco chefs mulheres. Assim será a celebração dos 25 anos da TUCCA, associação para o tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer.

O 9º Jantar Chefs pela Cura com leilão beneficente será no dia 8 de novembro na Casa Higienópolis

.A festa começa com o coquetel preparado por Ligia Karazawa. Especialista em massas recheadas, Bia Freitas vai abrir os trabalhos à mesa. Já Vivi Gonçalves vai preparar um prato vegetal do mesmo estilo que oferece no seu Chef Vivi, na Vila Madalena, e agora também no restaurante do Hotel Emiliano.

Helena Rizzo vai encerrar a parte salgada do menu com um prato de peixe.

Helena Rizzo será uma das chefs responsáveis pelo jantar da TUCCA Foto: Roberto Seba / Roberto Seba

Eleita a melhor chef-confeiteira da América Latina em 2017, Saiko Izawa vai fazer uma sobremesa e os petit fours para o jantar.Todas as chefs abriram mão do cachê em prol da TUCCA.

O dinheiro arrecadado com a venda de convites para o jantar, será 100% revertido para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. O evento tem tradicionalmente também um leilão, com arrecadação integralmente revertida para a TUCCA. Este ano, a seleção de peças de arte inclui um desenho cedido pela chef Helena Rizzo e um retrato feito pela fotógrafa Fernanda Aidar Iunes, além de objetos variados e experiências gastronômicas.

O evento tem a curadoria de Patricia Ferraz e a produção de Renata Mesquita.