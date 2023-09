Saiba qual é o filho do rei Pelé que vai se casar em Brasília neste sábado

O treinador e preparador físico Joshua Arantes do Nascimento, filho do rei Pelé com Assíria Seixas, se casa no próximo sábado, dia 16, em Brasília.

Ele oficializa a sua união com a estilista Bárbara Meireles, filha dos empresários Adilson e Carla Meireles.

Joshua Arantes do Nascimento e Bárbara Meireles Foto: Arquivo Pessoal

A cerimônia e festa ocorrerão em um espaço de eventos no Setor de Mansões Park Way, na capital federal.

Joshua mora atualmente em Orlando, nos Estados Unidos, para onde a noiva deve mudar-se, logo após o casamento.

Joshua Arantes do Nascimento também tentou a carreira como jogador. Ele chegou a ser jogador do sub-16 do Florida Rush, time de Orlando.

Joshua Arantes do Nascimento e Bárbara Meireles Foto: Arquivo Pessoal

Outro casamento

Sábado também tem outro casamento que promete movimentar o mundo políticos e o judiciário em Brasília. O procurador Leonardo Fonseca e advogada Manuella Bonavides oficializam a união no Santuário Dom Bosco com festa no Espaço Monumental. O noivo é filho do ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca.