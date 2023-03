Saiba qual é o prato preferido do técnico Abel Ferreira. Dica: tem nome de míssil

A impressão que o técnico Abel Ferreira passa é de ser um treinador que vive para o trabalho e que respira futebol e Palmeiras 24 horas por dia. O resultado prático dessa dedicação, para o desgosto dos torcedores rivais, são sete títulos em um pouco mais de dois anos.

Portanto, não é de se admirar que um dos restaurantes preferidos de Abel em São Paulo fique, justamente, dentro do Allianz Parque. Trata-se do Braza - localizado no 3º piso da Arena e administrado pela empresa Gourmet Sports Hospitality Serviços (GSH).

Abel Ferreira em um dos seus restaurantes preferidos Crédito: Divulgação GSH

Com presença quase que semanal - quando a agenda de jogos permite - Abel Ferreira costuma pedir o Tomahawk, um prato de corte refinado, extraído do dianteiro do boi, entre a sexta e décima costela, considerada a parte mais macia do lombo bovino. Vem acompanhada de farofa e vinagrete - de tomate verde, claro.

Apesar de levar o nome do famoso míssil (o que combinaria com a personalidade, digamos, intensa de Abel), o corte tem esse nome por conta do formato - que lembra um machado Tomahawk usado por índios norte-americanos (a peça de carne lembra muito essa ferramenta).

O tomahawk do restaurante Braza Foto: divulgaçã

Além disso, o Tomahawk Steak também é conhecido como “a carne dos Flintstones”. Vocês se lembram do desenho? Quando Fred Flintstone conquistava um gigantesco pedaço de carne, ele sempre comemorava com um grito de “yabba dabba doo”.

O treinador do Verdão vai sempre acompanhado da esposa e dos dois filhos, e apesar de extremamente reservado, costuma atender com carinho e atenção os fãs que vão ao local.