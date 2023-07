Saiba quanto custa assistir ao show da Taylor Swift em um camarote ‘full service’

O Parque Mirante, espaço de eventos localizado na cobertura do complexo do Allianz Parque, já disponibiliza ingressos para uma experiência ‘full service’ no shows da cantora Taylor Swift - nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

Batizado de Backstage Mirante, a experiência completa inclui o ingresso do show, com open bar e food, um welcome-drink e after party de 2 horas após o encerramento da apresentação, com acesso exclusivo à pista premium.

Os valores do primeiro lote partem de R$ 3.990. Serão 5 lotes colocados à disposição. O valor pode chegar até R$ 7.161.