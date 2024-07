Saiba quanto custa uma experiência gastronômica do JW Marriott Hotel para o Dia dos Pais

No dia 9 de agosto, uma sexta-feira, o hotel vai receber hóspedes e visitantes em uma experiência degustativa com a The Macallan. A partir das 20h30, acontece no Bar Caju uma masterclass exclusiva com quatro rótulos premium da marca, guiada pelo embaixador brasileiro Gianpaolo Morselli. Entre os rótulos estão o Amber Middle, o Double Cask 12 anos, o Double Cask 15 anos e o Sherry Oak 18 anos.

Após a degustação, os convidados são direcionados para o jantar de quatro tempos no mezanino do Restaurante Neto, ítalo-brasileiro comandado pelo chef Ícaro Rizzo, que assina a gastronomia do hotel.