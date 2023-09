Sambódromo do Anhembi vai ganhar mais um camarote em 2024

Um novo camarote vai chegar ao sambódromo do Anhembi em 2024: o Camarote Essepê. Com a estimativa de receber 3 mil foliões por dia em suas instalações durante o desfile do grupo especial, do grupo de acesso e no desfile das campeãs, o Essepê tem show de nomes como Belo, Péricles e Pixote programados para se apresentarem em seu primeiro ano de funcionamento.

Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Serviço all inclusive, com open bar e open food, customização de abadás, lounge de maquiagem e massagem também fazem parte do cardápio da empreitada da da InHaus e Ginga Mais Entretenimento.

Os ingressos custam a partir de R$480.