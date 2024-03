Samuel de Assis estreia em ‘As Five’ e muda clima adolescente da série

Samuel interpretará Edu, um homem mais velho que se envolve em um relacionamento com Keyla (Gabriela Medvedovsky). Além de marcar uma fase mais madura na série, o personagem surge como sócio investidor da Ladeira das Minas, a casa de shows aberta por Keyla e Tina (Ana Hikari) na temporada anterior.

Com o investimento desse novo personagem, o negócio das duas tende a decolar, embora Tina não goste da ideia de misturar a relação profissional com a pessoal. Keyla precisa lidar com a oposição de Tina no momento em que começava a se sentir cuidada e amada como nunca antes.

Com uma base de fãs consolidada que acompanha a trajetória das personagens desde Malhação, Samuel compartilhou com a coluna sua visão sobre como o público receberá Edu, que movimenta bastante a trama na temporada final: “Eu acredito que o público irá aceitá-lo muito bem, pois Edu chega para mexer na estrutura adolescente das meninas e provocar o amadurecimento delas. Sendo esta a última temporada, ele desempenha um papel crucial”. “Ele traz muitos benefícios para a personagem da Gabi, e acredito que isso fará com que o público se apaixone.”