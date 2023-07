Sandra Sá vive até Xuxa em musical sobre os anos 80

No espetáculo 80 : A Década do Vale Tudo – Doc.Musical, a cantora Sandra Sá vive uma série de personagens e eventos clássicos dos anos 80. Em uma das passagens mais divertidas, a cantora interpreta a Xuxa (no Xou da Xuxa).

Sandra de Sá no espetáculo musical 80 - A Década do Vale Tudo, de Frederico Reder e Marcos Nauer Foto: Ubiratan Brasil

Além da estreia da cantora Sandra Sá em um musical, o espetáculo traz uma novidade em termos de musicais no Brasil: ele é o primeiro com intérprete de libras e audiodescrição em todas as sessões.

Parceria de sucesso entre o dramaturgo Marcos Nauer e o diretor Frederico Reder, que já levaram aos palcos superproduções como “60!Década de Arromba – Doc.Musical” e “70? Década do Divino Maravilhoso –Doc.Musical”, o novo espetáculo mistura musical e documentário, narrando grandes acontecimentos ocorridos entre os anos de 1980 a 1989, embalados por mais de 300 canções nacionais e internacionais.

O espetáculo fica em cartaz até 3 de setembro, no Teatro Claro São Paulo.

Em tempo: no ano passado, por questões de numerologia, a cantora passou a assinar o nome da época que começou a cantar: Sandra Sá (sem o ‘de’).