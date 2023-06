São Paulo recebe evento gratuito de gatos com concurso de beleza e meet and greet dos bichanos

No próximo sábado (24) e no domingo (25), o público gateiro poderá conhecer melhor a história de gatos badalados como Bon Jovi - Acarajé Baiano, um felino paulista-baiano resgatado das ruas de Salvador e hoje morador de SP. Bon Jovi acumula 22 prêmios e viajou até para o mundial na Bélgica ano passado.

Neste fim de semana, o gatinho tigrado está na briga em busca do troféu na categoria SRD (sem raça definida) da primeira edição do American Winner Show, maior evento de gatos das américas.

Bon Jovi - Acarajé Baiano promete brilhar no concurso Felino das Américas Foto: Silvia Pratta

Realizado no Círculo Militar de SP, no Ibirapuera, o evento vai receber 255 bichanos de 21 raças (além de vira-latas). Um concurso de beleza felino, palestras e bate-papos sobre os animais, meet and greet para conhecer as raças com apresentação de cada criador, show de mágica, stand-up, visitas monitoradas e espaço kids estão incluídos na programação do evento, que tem realização da Federação Felina Brasileira, do Clube Brasileiro do Gato e da PremieRpet.

“O público poderá tirar dúvidas com os melhores criadores e veterinários, acompanhar palestras e bate-papos com especialistas, aprender sobre as variadas raças de gatos e a história do CBG, se divertir com jogos interativos, show de mágica e até comédia stand-up, além de conferir produtos exclusivos nas lojinhas e fazer registros memoráveis no espaço instagramável”, diz Gerson Alves Pereira, presidente do Clube Brasileiro do Gato e juiz internacional de gatos.