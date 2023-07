Save The Fígado: cervejaria organiza festa para comemorar seus 8 anos

Comemorando oito anos de história, a Cervejaria Dogma vai realizar a “Save The Fígado”, festa da marca, que reunirá mais de 20 cervejarias e food trucks.

Com capacidade para receber até 600 pessoas, a festa acontecerá dia 15 de julho, no Espaço Gap, em Pinheiros (São Paulo). Além disso, a Dogma está comemorando oito anos de Rizoma, a cerveja mais famosa da marca.

Festa de oito anos da cervejaria Dogma Foto: Reprodução

Com 30 variedades de chopes, incluindo especiais da cervejaria Dogma e colab’s com grandes parceiros e cervejarias, a festa contará com cervejarias como: Koala San Brew, Hocus Pocus, Dude Brewing, Captain Brew, Escafandrista, Trilha, Croma, Cervejaria Central, Tank, Synergy, Molinarius, Zalaz, Avós, Spartacus, 3 Monkeys, Frohenfeld, Everbrew, Tarin, Hankzbier e Salvador.

Os ingressos estão disponíveis em duas categorias, o comum, no Lote 2 e o Vip, para os interessados, basta acessar o site:

Lote 2: https://main.cervejariadogma.com.br/loja-matriz/ingressos-save-the-figado/save-the-figado-lote-2/

VIP: https://main.cervejariadogma.com.br/loja-matriz/ingressos-save-the-figado/save-the-figado-lote-vip/

Serviço:

Save The Fígado

Data: 15 de julho de 2023

Local: Espaço GAP - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 255 – Alto de Pinheiros

Horário: 13h às 18h. Ingressos Vip, entrada a partir de 12h.