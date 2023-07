‘Se eu fosse pai de novo hoje, eu seria mais light’, diz Tadeu Schmidt sobre relação com as filhas

Tadeu Schmidt acaba de fazer seu primeiro trabalho como modelo e a campanha, para a marca Simples Reserva, foi ao lado das filhas Valentina, 21, e Laura, 19, comemorando o Dia dos Pais. A peça publicitária, que tem o tema Ser Pai É Viver no Melhor Abraço do Mundo, traz os três abraçados e vai ser lançada na segunda-feira (24).

Tadeu Schmidt e as filhas Valentina e Laura Foto: Leandro Tumenas

Tadeu conta que apesar da relação tranquila que tem com as filhas hoje, a situação nem sempre foi assim.”Eu cobrei muito. Se eu fosse pai de novo hoje, eu seria mais light. Percebi isso depois delas estarem grandes. São muito certinhas e, em certa medida, isso pode ser ruim. Elas são maravilhosas pro mundo, mas poderiam ser melhores para elas próprias. Hoje em dia, meu approach é totalmente diferente. Se eu falo algo e elas respondem, mesmo eu podendo não gostar, tem um diálogo”, diz.

Ativista das causas LGBTQIA+ e feministas, Valentina Schmidt diz que a troca com os pais a encorajou a demonstrar suas opiniões sobre diversos assuntos na internet. Ela acredita que a criação a ajudou também a ponderar e a enxergar os limites.

“Meus pais sempre me encorajaram a me posicionar, mas sempre de uma forma que não me machuque ou machuque outras pessoas. Ele [Tadeu] me encoraja bastante a falar sobre o que eu penso, mas aprendi a pensar muito antes de falar nas redes sociais porque uma palavrinha errada, uma vírgula pode causar um estouro. Toda vez que eu postei militando, defendendo alguma coisa, eu sempre tive muito apoio dele e tenho certeza que ele sempre vai continuar me apoiando”.