Secretaria de Cultura vai reunir gestores culturais para discutir repasse da Lei Paulo Gustavo

Cerca de 800 pessoas por dia, entre gestores culturais e cidadãos, são esperados nas reuniões que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa organizou para discutir planos de ação para a Lei Paulo Gustavo. Os encontros serão realizados no Teatro Sérgio Cardoso, no Bixiga, nos dias 22, 23 e 24 de maio.

O ator Paulo Gustavo Foto: Estadão

Assinada no dia 11, a Lei disponibilizou R$ 3,8 bilhões para 27 estados e 5.570 municípios, o maior valor da história dedicado ao setor. O repasse previsto para São Paulo será de R$ 728 milhões. A ideia da secretaria é que os gestores e a sociedade civil conheçam os planos para o setor cultural.

Pela lei, estados e municípios terão sessenta dias para cadastrar os planos de ação. A partir da aprovação das propostas, o Ministério da Cultura vai liberar os recursos que poderão contemplar ações como festivais, cursos, editais e projetos para centros culturais.

As reuniões serão transmitidas ao vivo no Youtube da Secretaria da Cultura e os participantes poderão apresentar dúvidas e propostas de forma virtual. O evento será gravado e ficará disponível no canal.