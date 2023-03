Secretaria de Turismo e Viagens de SP lança pacote de incentivo para promover a gastronomia regional

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo lança amanhã um conjunto de ações de fomento ao turismo gastronômico e rural do estado de SP. A atualização do programa Sabor de SP chega com a proposta de promover a culinária regional por meio de festivais, workshops de capacitação e rodadas de negócios nos dez roteiros gastronômicos mapeados pelo estado.

Entre as dez rotas gastronômicas estão: o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Mantiqueira; Baixada Santista e Litoral Norte; Pantanal Paulista e Tietê Vivo; entre outras.

Chef Anderson Oliveira, do restaurante Dona Chica, de Campos do Jordão, município que integra a rota Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba Foto: Alan Morici/Setur- SP

O secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, irá assinar um protocolo de intenções com o objetivo de avançar na legislação trabalhista e fiscal do meio rural, capacitar a mão de obra do segmento e fomentar as boas práticas do setor com a criação de um selo de qualidade (ações que estão ligadas ao combate do trabalho escravo).

O acordo será firmado com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado deSão Paulo (Faesp), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do Serviço Brasileirode Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com a criação de um grupo de trabalho.

“A gastronomia regional é um dos principais atrativos de quem viaja a lazer pelo estado, alémde proporcionar um contato genuíno com a cultura e a história dos municípios”, disse Lucena.

Já em relação ao turismo rural, a ideia é avançar em questões normativas e criar um plano de ação para fomentar o segmento - que conta com mais de 1.200 propriedades rurais cadastradas.

Os destinos de turismo rural estão entre os segmentos mais procurados pelo viajante desde o início da pandemia. Há pouco mais de uma década, São Paulo se consolidou como o maior destino de turismo rural no Brasil, com crescimento de quase 30% ao ano, segundo o Sebrae.