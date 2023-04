Segunda temporada de programa de Sabrina sato no GNT já tem data de estreia

Desapegue Se For Capaz já tem data de estreia de sua segunda temporada. O reality comandado por Sabrina Sato com colaboração de Micaela Góes e Gabriela de Matos começa no GNT no dia 4.

Sabrina Sato no estúdio do programa 'Desapegue Se For Capaz' Foto: Kelly Fuzaro

O trio continua a dar aos participantes dicas de consumo consciente, descarte responsável e a promover a arrumação da casa.

“Apresentar e viver o Desapegue Se For Capaz me transformou muito. Aos poucos foi acontecendo uma revolução dentro de mim. Eu não tinha ideia da dimensão que a acumulação de objetos desnecessários desorganiza a nossa vida, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Algo mal resolvido dentro da gente pode levar a um transtorno e vivermos num ambiente acumulador, desorganizado, que leva a um caos externo”, diz Sabrina.