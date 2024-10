Série documental sobre tempestades na Amazônia vai investigar a existência de super-raios na região

O repórter Ernesto Paglia, o cientista Osmar Pinto Junior e a cineasta Iara Cardoso embarcam em uma expedição inédita para desvendar os segredos das tempestades na Amazônia. A série será exibida no Canal History e no Fantástico durante o verão.

Em ‘Caça Tempestades’, série documental do Grupo Storm com roteiro e direção de Iara Cardoso, o elenco vai em busca de detalhes inexplorados sobre os temporais da maior floresta tropical do mundo. A produção vai estrear durante o verão.

Caça Tempestades: Iara Cardoso, Ernesto Paglia e Osmar Pinto Junior Foto: Aline.Branca 5DMARK4

PUBLICIDADE As gravações estão começando em Manaus. O trio volta a se reunir 11 anos após País dos Raios, também exibida pelo Fantástico. Agora, eles exploram os mistérios dos temporais da Amazônia, uma região onde ocorrem 300 mil tempestades por ano. A Amazônia é também uma das três áreas com maior incidência de raios no mundo (50 milhões de raios anuais), junto com a África Central e a Indonésia - chamadas de chaminés de raios. Entre os fenômenos investigados estão os super-raios - descargas que podem atingir até 150 mil Amperes. A produção vai registrar pela primeira vez um super-raio na Amazônia, onde a alta umidade e a geografia favorecem sua ocorrência.