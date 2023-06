Sesc São Paulo realiza em julho a sexta edição do FestA!, o festival de Aprender

Com mais de 500 atividades gratuitas entre cursos, oficinas, bate-papos, vivências, feiras e intervenções urbanas, o Sesc São Paulo realiza entre os dias 7 e 16 de julho, a sexta edição do FestA! - Festival de Aprender.

Focado em uma programação voltada às artes visuais e tecnologias, o FestA! busca celebrar os processos de aprendizado e experimentação.

Um dos eixos temáticos desta edição é a valorização do fazer manual e dos exercícios de criatividade como forma ativa de aliviar o estresse e outras pressões do dia a dia, em busca de mais bem-estar e qualidade de vida.

As atividades acontecem em todas as 40 unidades do Sesc no Estado de São Paulo.

Entre os destaques da programação, está a arquiteta mineira Gabriela de Matos, que acaba de receber o Leão de Ouro pela Bienal de Arquitetura em Veneza, e que faz a curadoria do ciclo de debates e lançamento do Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira, no Sesc Pompeia.