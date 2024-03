SESC São Paulo recebe terreno da Prefeitura para instalar unidade em São Miguel Paulista

Nesta quinta-feira, dia 14, o diretor regional do SESC São Paulo, Luiz Galina, participa de evento com o prefeito de São Paulo (Ricardo Nunes) para oficializar a posse do terreno.

O terreno é objeto de concessão administrativa ao SESC por 99 anos, e o início das obras de construção será a partir de 12 meses, contados da data de aprovação do projeto na Prefeitura.

Maquete do futuro Sesc São Miguel Paulista Foto: reprodução

PUBLICIDADE A futura unidade terá um pouco mais de 45 mil m². Ela vai contar com um teatro com 414 lugares, sala de espetáculos com 145 lugares, convivências cobertas e descobertas, área de exposições, biblioteca, ginásio de esportes e eventos. O espaço também terá piscinas cobertas e descobertas, espaços de brincar cobertos e descobertos, espaço de tecnologia e artes, oficinas de artes, centro de educação ambiental, sala de ginástica multifuncional, salas de práticas corporais, campo de grama sintética, quadra de areia, salas de múltiplo uso, comedoria, cafeteria, clínica odontológica, central de Atendimento, loja Sesc, estacionamento e áreas de apoio operacional. A estimativa é de um custo de aproximadamente R$ 200 milhões.

