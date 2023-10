Sexo e fofoca nos camarins? Maquiador Fernando Torquatto conta em videocast os bastidores da TV

O que aconteces nos camarins fica nos camarins? O maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto e a figurinista Gogoia Sampaio se uniram para apresentar o videocast “No Camarim, POD”. Em conversa com a repórter Marcela Paes, Torquatto conta, por exemplo, o que não ‘pega bem’ em um camarim. “Passar fofoca adiante”, disse. A seguir:

Fernando Torquatto conta segredos de camarim em videocast Foto: DENISE ANDRADE / undefined

O programa fala sobre histórias de camarim. Existe alguma regra geral sobre como lidar com as fofocas que surgem nesse contexto?

Normalmente no ambiente de camarim surgem várias conversas, vários temas que envolvem a convivência no trabalho ou assuntos pessoais que podem virar fofocas. Minha saída sempre foi ser apenas um bom ouvinte e naturalmente ser o mais discreto possível mantendo o sigilo.

Existe algo que seja proibido fazer em um camarim? No sentido comportamental mesmo.

Bom, acredito que fisicamente apenas sexo não seria uma boa ideia pela facilidade em ser descoberto e gerar assunto. Pessoalmente não tenho vocação para passar fofocas adiante, mas certamente existe muitas pessoas com essa habilidade.

Como é a sua relação com a Gogoia? O camarim é um local que propicia o nascimento de grandes amizades? E no sentido profissional? Vocês trocam figurinhas?

Eu e Gogoia temos uma amizade profunda e que sobreviveu e mais que isso,cresceu em um lugar permeado por poder, intriga, e sobretudo o ego. Desenvolvemos uma parceria de colaboração, amor e respeito um pelo outro. Eclaro, trocamos muitas figurinhas pessoais e também de trabalho.

Existe alguma diferença no clima de um trabalho quando ele é gravado no Rio e em São Paulo?

Acredito que o clima sempre acabou sendo muito parecido porque mesmo gravando em estados diferentes, a maioria da equipe era composta por profissionais da própria TV Globo que se deslocavam para outros lugares.

Além do programa, tem algum outro projeto encaminhado?

Além do talk show, onde sigo muito empolgado. Tenho as campanhas e meconcentro na comemoração dos meus 30 anos de carreira, com projeto mostrandominha jornada e forma que construí, além da fama, buscando sempre ser respeitadocomo profissional. Vai ser uma jornada emocionante construir essa narrativa e sepossível, servir de inspiração para outros profissionais.