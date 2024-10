Shopping Garden abre exposição de orquídeas e bromélias neste fim de semana

Nos dias 18, 19 e 20, o Shopping Garden realiza a Exposição de Orquídeas e Bromélias, um evento voltado para o cultivo, o cuidado e a criatividade com essas flores.

A exposição será dividida entre as duas unidades do Shopping Garden: na unidade Sul, acontecerão oficinas práticas e interativas, enquanto a unidade Tatuapé trará promoções para quem deseja incrementar seu jardim com novas espécies de orquídeas e bromélias.

Exposição Orquídeas e Bromélias Foto: Shopping Garden

Durante a exposição, será possível encontrar as variedades mais buscadas pelos colecionadores e apreciadores, como as phalaenopsis, também conhecidas como orquídeas borboleta, a phalaenopsis cascata, a vanda e a chuva-de-ouro.

Endereços:

Av. dos Bandeirantes, 5900

Av. Salim Farah Maluf, 2211