Sinfônica toca ‘Star Wars’ e ‘Piratas do Caribe’ na Semana do Orgulho Nerd

Parece que o jogo virou e ser nerd nunca mais vai sair de moda. As Fábricas de Cultura realizarão do dia 20 ao 27, a semana do Orgulho Nerd (o dia é comemorado no dia 25 de maio, em homenagem ao escritor Douglas Adams, autor da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias.

A data é celebrada por fãs da série e da cultura nerd em geral, que costumam se reunir em eventos e atividades temáticas. Um desses eventos será realizado pelas Fábricas Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Parque Belém, São Bernardo do Campo e Santos.

A Semana do Orgulho Nerd Começa no próximo dia 20 Foto: REUTERS / CLÁUDIA MORALES

Para começar a semana, no dia 20 de maio, haverá a apresentação da Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura, na unidade de Sapopemba. Os aprendizes do projeto Musicando vão interpretar temas icônicos da TV e do cinema, incluindo canções ganhadoras de Oscar como “You’ll Be in My Heart” e trilhas sonoras de filmes aclamados como “Star Wars” e “Piratas do Caribe”.