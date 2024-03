Sírio-Libanês assina documento de ‘Princípios de Empoderamento das Mulheres’ na ONU

O Sírio-Libanês acaba de se tornar signatário do WEP, organizado pela ONU Mulheres, iniciativa que reforça o compromisso da instituição de eliminar a descriminação contra as mulheres e de fomentar um movimento inclusivo no mundo empresarial, colocando-as no centro do desenvolvimento econômico no Brasil.

O Sírio-Libanês é uma instituição filantrópica centenária fundada por mulheres imigrantes.

Denise Jafet, Presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês Foto: Sírio-Libanês