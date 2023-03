Sobrinha neta de Nise da Silveira, Anita Rocha da Silveira lança seu segundo longa-metragem

Sobrinha neta de Nise da Silveira, a diretora carioca Anita Rocha da Silveira lança dia 16 deste mês, Medusa, seu segundo longa-metragem. O filme estreou na quinzena dos realizadores de Cannes, passou pelo Festival Internacional de Cinema de Toronto e teve uma boa trajetória internacional, com prêmios em festivais importantes, como: Sitges Film Festival, Tromsø Int. Film Festival, IndieLisboa, Raindance Film Festival e Palm Springs Int. Film Festival.

Cena do filme Medusa, de Anita Rocha da Silveira. Foto: Bananeira Filmes

No Brasil, Medusa também foi o grande vencedor do Festival do Rio em 2021, como melhor filme, melhor direção e melhor atriz coadjuvante.

Filha de professores de matemática, ela desenvolveu o olhar para sétima arte fazendo companhia à mãe, extremamente cinéfila, nas idas ao cinema (enquanto viam os filmes, a mãe sussurrava as legendas para que ela pudesse acompanhar, já que ainda não sabia ler).

Além do habito de alugar dezenas de VHS’s nas locadoras, ela colecionava fitas de brinde de revistas. Um exemplo é a coleção da revista Caras. Foi assim que viu pela primeira vez, aos nove anos, Veludo Azul, de David Lynch, uma de suas maiores referências.