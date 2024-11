Sócios da Padaria NaJanela comemoram um ano e inauguraram o quarto endereço nos Jardins

Crítico de gastronomia do Estadão por anos, Luiz Américo foi a primeira pessoa a escrever sobre fermentação natural na grande imprensa brasileira. Autodidata, ele passou a produzir conteúdos contínuos e dar aulas sobre o tema, tornando-se um militante do pão caseiro, com dois livros publicados: Pão Nosso, com receitas de fermentação natural, e Direto ao Pão, sobre fermentação biológica.

A nova unidade dos Jardins vai abrir sua janela oficialmente no dia 24 de novembro. Além da inauguração, também será comemorado o aniversário de 11 anos do primeiro livro do jornalista, que inspira muitas das receitas do cardápio da NaJANELA.

Na Alameda Tietê, 43 - Jardins.