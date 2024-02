Stepan Nercessian vai interpretar o icônico Coronel Tom Parker em “O Rei do Rock - O Musical”. O espetáculo tem estreia prevista para o dia 15 de Março, no Teatro Claro Mais SP, localizado no Shopping Vila Olímpia.

O Coronel Tom Parker foi o gerente pessoal, comercial e financeiro de Elvis, moldando toda a trajetória da carreira do Rei do Rock, do início ao fim.

Stepan Nercessian e Beto Sargentelli Foto: STEPHAN SOLON