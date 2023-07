SubAstor vai celebrar talento do bartender brasileiro em três festas

Olá, amigos!

Todos bem?

O inverno chegou, mas a coquetelaria de SP nunca esteve tão aquecida.

Com a proximidade da final internacional do World Class e das votações envolvendo a lista do The Worlds 50 Best Bars (e a expectativa de mais bares brasileiros entrando nesta prestigiada lista - hoje só temos o Tan Tan dentro dela), os bares da cidade estão recebendo uma série de estrelas internacionais e promovendo animadas noites de guest.

Na última terça-feira, por exemplo, o Locale Caffè recebeu o italiano Matteo Zed, do The Court (Roma).

Agora, a partir da próxima terça, o SubAstor vai começar a olhar para o nosso próprio umbigo. A casa vai convidar três renomados bartenders brasileiros para noites especiais.

Os bartenders Alex Sepulcro e Fábio La Pietra, que comandam os balcões SubAstor, começam o segundo semestre do ano celebrando os talentos e sabores brasileiros. Quem inicia a celebração é o bartender Alex Mesquita do bar Elena Horto, localizado no horto do Jardim botânico - Rio de Janeiro com uma masterclass às 15h30, trazendo os ares cariocas para São Paulo, no dia 11/07 (terça-feira). Depois, às 18h30, o mixologista será a estrela de guest na casa.

Continua após a publicidade

Festas no SubAstor celebram a coquetelaria brasileira Foto: Walter Moura

No dia 18/07 (terça-feira), às 18h30, é a vez de Márcio Silva assumir os balcões do SubAstor. A história de Márcio com a bar é antiga, já que foi ele o responsável pelas primeiras cartas da casa na inauguração há 14 anos. O bartender também está presente pelo quinto ano consecutivo na lista Bar World 100 — que nomeia as cem pessoas mais influentes da indústria mundial de bares, publicada pela renomada revista londrina Drinks International.

Para finalizar o mês, no dia 26/07 (quarta-feira), às 18h30, quem marca presença na casa é o Lula Mascella, representando o bar Picco, que em 2023 entrou para a lista Discovery do The World’s 50 Best com a sua carta de coquetéis autorais e a curadoria de clássicos servidos no mesmo bar.

Nas datas, todos os coquetéis custarão R$46.

O Sub fica na Rua Delfina, 163

Em Pinheiros

O Zona 011 é uma empreitada que tem na linha o chef Gustavo Goussain e o bartender Fernando Lisboa. Petiscos criativos e coquetelaria bem executada. O lugar tem um clima rock ‘n’ roll e despojado. Trata-se hoje de uma das boas casas de Pinheiros.

Continua após a publicidade

Na visita deste balcão, o atendimento ficou por conta do bartender Danilo Costa. Ele apresentou os autorais Fervo (uma espécie de White Negroni) e o Presepada – que leva licor de bourbon, Cynar e aceto balsâmico infusionado com figo. Super recomendados. Na Rua Deputado Lacerda Franco, 596.

Zona 011 Foto: Arquivo Pessoal

Certificação

Nicola Pietroluongo, gerente de advocacy da Diageo e líder da competição de bartenders World Class, acaba de conquistar o mais alto nível de certificação internacional em Spirits (bebidas alcoólicas destiladas), fornecido pela Wine & Spirits Education Trust (WSET).

A WSET é uma das mais renomadas entidades internacionais dedicadas à educação dos universos de vinhos, saquês e destilados, sendo a única a ter uma grade curricular exclusiva para esta última categoria. Fundada em 1969, no Reino Unido, a instituição está presente atualmente em mais de 70 países, onde os cursos estão disponíveis em até 15 idiomas.

Lançamento

O Trinca Bar & Vermuteria vai promover o lançamento dos vermutes da San Basile na terça, dia 11. Bartender convidado Caio Bologna. Na Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros.

Continua após a publicidade

World Rum Day

No próximo dia 13 de julho, Solara Bar se une à House of Angostura e Mount Gay para oferecer uma experiência imersiva no universo do rum. Em celebração ao dia mundial do rum (que acontece no segundo sábado do mês), os amantes da alta coquetelaria terão a oportunidade de participar de uma exclusiva masterclass com menu harmonizado de quatro etapas, seguida de um guest bartender especial com a presença de Lula Mascella, do Picco, bar presente no 50 Best Bars Discovery.

Serviço: World Rum Day

Jantar harmonizado com rum: às 19h

14 lugares.

Preço: R$ 380

Reservas e pagamento pelo telefone: 11 952686470

Continua após a publicidade

Guest Bartender com Lula Mascella, do Picco: às 20h30

Entrada livre

Rua Original, 89