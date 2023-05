DJ Patife descobre nova paixão como caminhoneiro em Portugal

No começo dos anos 2000, Wagner Borges Ribeiro de Souza, ou DJ Patife, como é conhecido, não costumava parar em casa. Suas noites eram ocupadas tocando em clubes da cena paulistana de Drum n bass, ritmo de música eletrônica que o alçou à fama dentro e fora do Brasil. Patife ganhou prêmios, remixou artistas como Trio Mocotó, Daniela Mercury e Funk como Le Gusta e teve música até em trilha sonora de novela da Globo, o hit Sambassim, em parceria com Fernanda Porto. Hoje, sua rotina ainda tem a música como estrela, mas grande parte do seu dia é vivido atrás de um volante de caminhão pelas estradas da Europa.

O DJ Patife Foto: Arquivo Pessoal

“O motorista nasceu em mim muito antes do DJ. Um dos irmãos da minha mãe era caminhoneiro e eu andei muito com ele e eu sempre viajei muito. Eu tinha o sonho de tirar minha carteira de motorista de ônibus aos 18 e com 21 começar a exercer essa profissão. Queria trabalhar na Itapemirim”, diz.

A nova ocupação teve início em 2021. O DJ e motorista normalmente passa de 25 a 30 dias longe de casa, toma banho uma vez a cada dois ou três dias - às vezes com um lenço umedecido - e dorme, como ele diz, “dentro de uma lata”. Na última empresa em que trabalhou, levava frutas e legumes do sul da Espanha para o resto da Europa, normalmente para o norte do continente. De lá, pode voltar com queijos da Noruega, laticínios variados da França ou batatas da Holanda. “É puxado, a pessoa tem que gostar. E eu gosto. Quando você faz algo que você gosta, você não trabalha”, diz.

Entre idas e vindas, Patife passou cerca de 18 anos na Inglaterra, para onde se mudou quando sua carreira de DJ deslanchou. A mudança para Portugal, mais precisamente para o Algarve, foi em 2018, logo após o nascimento do filho caçula. “Peguei minha mulher chorando no quarto. Ela queria voltar pro Brasil porque não sabia a língua, achava a Inglaterra muito fria. Aí resolvemos vir para Portugal e adoramos. A qualidade de vida é maravilhosa, meus filhos vão para uma escola pública ótima, a van os pega na porta de casa. Vivo em uma área rural e tenho pés de laranja por todos os lados. Pelo menos a laranja não preciso pagar”, ri.

A música continua tendo um enorme papel em sua vida. Nos meses à frente, Patife tem sets marcados na Colômbia, no Brasil, na Costa Rica, no México, na Sardenha e na Inglaterra. Pediu dispensa do trabalho como caminhoneiro, mas vai voltar para trás do volante no segundo semestre de outubro, quando a agenda de shows arrefecer. “Sou paulistano, mas tenho alma de mineiro. Continuo produzindo coisas para artistas brasileiros, alguns até bem famosos, mas sou come quieto, não costumo divulgar muito. Vou continuar levando minhas duas paixões”.