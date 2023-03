Suki Waterhouse será atração do Tiffany Lock Festival no Jockey Club de São Paulo

A joalheria Tiffany & Co. preparou um “festival chic” para apresentar as novas peças da coleção Lock, primeira série de joias genderless da marca. O evento acontece dia 23 deste mês, no Jockey Club de São Paulo.

Suki Waterhouse vai se apresentar no 'Tiffany Lock Festival', no Jockey Club de São Paulo. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP / Chris Pizzello/Invision/AP

Giovanna Ewbank será a mestre de cerimônias e vai receber as atrações nacionais e internacionais que se apresentarão no palco futurista desenvolvido pelo Estúdio Bijari. O line-up começa com a apresentação do Ballet Cisne Negro.

No set principal, a DJ da noite é Pathy Desejesus que dará início aos êmbalos da noite e abrirá espaço para a nacionalíssima MPB do trio Gilsons. A noite se encerra com a estrela internacional Suki Waterhouse, que estará no Brasil para se apresentar no Lollapalooza.

A modelo, atriz e cantora está na recém lançada série Daisy Jones & The Six, do Prime Video - baseada em um dos best sellers do New York Times. Suki também tem dominado as paradas britânicas desde o lançamento de seu primeiro álbum, em 2022.