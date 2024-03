Susana Vieira substitui Marília Gabriela em peça de teatro

Depois de dez anos tendo a voz de Marília Gabriela como a psicanalista Dra. Maczka, a comédia Homens no Divã terá Susana Vieira no posto de Gabi. Segundo o diretor do espetáculo, Darson Ribeiro, Marília Gabriela vai estrear uma peça com o filho e decidiu não misturar as estações. A voz de Gabi ficou no espetáculo durante 10 anos.

Foto: Daniela Ramiro/Estadão