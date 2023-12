Suzana Pires conta que Marieta Severo raspou a sua cabeça em novo filme: ‘Tinha muito afeto ali’

Suzana Pires compartilhou, em conversa com a coluna, os desafios e emoções vivenciadas durante as gravações de “Câncer com Ascendente em Virgem” para o cinema. Ela está na pele da produtora Clélia Bessa que enfrentou o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. A atriz raspou a cabeça e foi viver num hotel para sair da sua vida e entrar a fundo no papel da personagem.

Suzana relembra a cena em que seu cabelo é raspado: “Eu já estava com a cabeça cheia de falhas no filme, quando chega nesse ponto só tem uma saída que é raspar o cabelo. Ele vai sair todo, então, é melhor raspar logo, antes que aquilo piore e você fique se vendo no espelho com uma cara muito esquisita. Então a careca traz a dignidade também”.

Suzana Pires raspou o cabelo como Carolina Dieckmann em Laços de Família, em 2000 Foto: Mariana Vianna

Quando questionada sobre a sensação, Suzana responde: “Muito tranquila, foi a Marieta Severo que raspou a maior parte da minha cabeça, com quem eu tive um uma relação profissional, maravilhosa e pessoal também. Então, tinha muito carinho ali, muito afeto envolvido e respeito pelo trabalho, e a Nathália Costa, que faz a minha filha, raspou o finalzinho”. Marieta Severo faz a mãe da personagem de Suzana no filme.

A história do longa foi inspirada no blog “Estou com câncer, e daí?”, lançado em 2018, em que Clélia Bessa compartilhava com os leitores de forma bem-humorada as experiências com a doença. Suzana comenta sobre como o câncer afeta não só a pessoa, mas também a família e as possibilidades para o futuro. Ela destaca que entrar em contato com essas emoções foi muito intenso e requereu todo o seu foco. Por isso, ela optou por morar em um hotel durante as seis semanas de filmagem e preparação, deixando sua vida cotidiana para trás.

Uma das intenções do filme, segundo Suzana, é tirar a história do câncer de mama do lugar de batalha, de vencer ou perder, e trazer um olhar diferente sobre a doença. O título “Câncer com Ascendente em Virgem” dialoga com uma cena do longa. A personagem acaba de ter o diagnóstico de câncer de mama. Logo depois, ela está com um cara que conheceu em uma festa. Suzana está animada de uma maneira que nunca esteve antes. Ela puxa uma coreografia na festa e o cara acha ela incrível. Suzana, então, diz: ‘Cara, nem eu tô me reconhecendo. É porque eu tô com câncer.’ E o pretendente não ouve direito e pergunta: “Como?” E ela, para disfarçar, fala: ‘Eu sou de câncer com ascendente em virgem’. “A gente achou que essa frase dá uma outra compreensão do que pode ser essa doença, esse tratamento, e é algo engraçado e suave que também traz a seriedade com que a gente está falando da doença, então batizamos assim o título”, explica Suzana.

Além de atriz, Suzana Pires é uma das roteiristas do filme, e há 30 anos ela desempenha ambos os papéis. O filme ‘Câncer com Ascendente em Virgem’ está previsto para ser lançado em 2024, com direção de Rosane Svartmann.