Sylvio Fraga se apresenta em SP com projeto que remonta saraus dos anos 1970

O músico carioca Sylvio Fraga chega a terras paulistanas no dia 26 para apresentar o álbum Robalo Nenhum, na Sala Crisantempo, na Vila Madalena. A apresentação resgata a atmosfera intimista dos antigos saraus de música das noites paulistanas nas décadas de 1960 e 1970 e faz parte da turnê Noites Rocinante, da gravadora carioca Rocinante, que promove shows dos artistas do catálogo na capital paulista.

O músico Sylvio Fraga Foto: João Atala

No show, Sylvio – que é filho do economista Armínio Fraga – também apresenta algumas canções de seu disco anterior Canção da Cabra, realizado em parceria com o maestro Letieres Leite.