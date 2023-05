Tania Bulhões quer atingir mercado global de luxo com aquisição de fábrica de porcelana francesa

A marca Tania Bulhões dá um passo importante para expansão no mercado global de luxo com o anúncio de sua primeira aquisição internacional, a fábrica francesa de porcelana Royal Limoges - empresa com mais de 225 anos e considerada patrimônio histórico francês.

A Royal Limoges tem uma relação de longa data com a marca brasileira - com 25 anos de parceira no desenvolvimento de porcelanas para o mercado local. A demanda da grife já ocupava 50% da produção francesa, um dos fatores que fez despertar o interesse da brasileira em incorporar a operação. Com a fusão, a empresa também espera potencializar as relações comerciais com o mercado internacional.

Tania Bulhões completa aquisição de empresa francesa de porcelana Foto: Italo Gaspar

Com a aquisição, Tania Bulhões dá início à estratégia de verticalizar sua operação, adquirindo conhecimento para construir sua primeira fábrica no Brasil, além de um centro de distribuição, ambos em Minas Gerais, com previsão de inauguração em 2024.

“O primeiro contato que eu tive com a porcelana de Limoges foi na fazenda, na casa da minha avó, quando ela colocava a mesa para as reuniões de família. É uma lembrança afetiva muito forte. Quando comecei meu negócio, fui pesquisar a região para descobrir quem poderia produzir aquelas porcelanas incríveis para a nossa marca. Foi aí que começou a nossa relação com a Royal Limoges”, disse Tania.

A marca também tem planos de estrear uma loja conceito com restaurante, em São Paulo, abrindo caminho para atuar diretamenteno segmento de hospitalidade. Um hotel com a grife Tania Bulhões também faz parte da estratégia da empresa para os próximos anos.

Atualmente, a fundadora Tania Bulhões é presidente do conselho do grupo, do qual fazem parte o empresário Roberto Justus, Filipe Lomonaco,Maria Laura Tarnow (ex-Estée Lauder) e Aline Penna (CFO da Petz).

