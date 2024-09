Teatro Municipal de SP e Conservatório de Tatuí vão receber festival ‘Big Bang na América Latina’

O Teatro Municipal de São Paulo e no Conservatório de Música e Teatro de Tatuí vão receber nos dias 9, 11, 12 e 13 de outubro o festival internacional Big Bang na América Latina. Com curadoria de curadoria de Nelson Soares, integrante do duo mineiro O Grivo, e de Wouter van Looy, artista belga criador do festival e diretor da Zonzo Compagnie, o festival é gratuito e terá apresentações musicais, instalações sonoras, cortejos e concertos.

O cortejo carnavalesco Cornucópia Desvairada Foto: Allan Martino

Os espetáculos belgas Hey, Meredith, tributo à cantora, performer e compositora Meredith Monk, e Dansconcert, que combina música e dança em uma performance interativa, estão na programação. O incensado cortejo carnavalesco Cornucópia também fará uma apresentação. Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias do Teatro Municipal de São Paulo.