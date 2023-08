Tela pintada por Helena Rizzo será rifada virtualmente; renda vai para projeto social

Uma tela pintada por Helena Rizzo, chef do Maní e jurada do programa MasterChef, em parceria com a amiga e artista plástica Marina Baggio, será rifada e terá a renda revertida ao Quebrada Alimentada, projeto encabeçado pelo chef Rodrigo Oliveira e pela historiadora Adriana Salay, do Mocotó.

A ação ocorre exatamente um ano depois de iniciativa semelhante que resultou na doação de R$ 30 mil ao projeto situado na Zona Norte de São Paulo.

A tela que será leiloada tem 1,50 m (largura) x 2 m (altura). Desde março de 2020, no início da pandemia, mais de 110 mil refeições e 100 mil quilos de alimentos foram doados a 250 famílias cadastradas no projeto.

Para participar da rifa, basta acessar o site Rifa Digital https://rifa.digital/s/rifa-da-tela-helena-rizzo-e-marina-baggio589459.

Cada número custa R$ 100, e o sorteio será no dia 30 de setembro em uma live com Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Adriana Salay, no perfil de Instagram do Mocotó (@mocotorestaurante).