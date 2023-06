‘Tenho intuição, talvez ainda me comunique com eles’, diz Beth Goulart sobre seus pais

Criada nos palcos e coxias, onde os pais Nicette Bruno e Paulo Goulart costumavam estar, Beth Goulart sente que o teatro é seu ‘templo, casa e ninho’. A atriz, que encerrou a temporada paulistana da peça A Cerimônia do Adeus, agora parte com o espetáculo para o Rio, mais precisamente para o Copacabana Palace, onde Mauro Rasi escreveu o texto. “Quando você leva o público para ter essa experiência coletiva de assistir a um espetáculo e ser transformado por ele, é muito marcante”, diz à repórter Marcela Paes. Leia abaixo a entrevista:

Beth Goulart Foto: nana moraes

Como foi ter crescido com o ‘fazer teatro’ tão próximo de você?

Entrei em cena pela primeira vez com três anos de idade para acompanhar meu pai. O teatro sempre fez parte do nosso cotidiano. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era acompanhar os meus pais nos ensaios. Talvez por isso a direção tenha vindo de uma maneira tão natural na minha trajetória artística, porque eu acompanhava as direções do Abujamra, por exemplo. O teatro sempre foi templo, casa e ninho, um ponto de ampliação do mundo.

Acha que falta público para o teatro em meio ao crescimento do streaming?

O teatro é uma arte viva e isso é insubstituível. Quando você leva o público para ter essa experiência coletiva de assistir a um espetáculo e ser transformado por ele, é muito marcante. É preciso levar as pessoas ao teatro, fazer com que elas se sintam novamente interessadas em vivenciar isso coletivamente. Na última temporada que fizemos da A Cerimônia do Adeus a plateia estava bem jovem. Há uma curiosidade, uma vontade de viver essa experiência coletiva. Talvez até pelo processo todo da pandemia, agora a retomada do viver coletivo é muito forte.

Falta ao público a experiência de estar ali?

O teatro tem essa força, faz você pensar junto, sentir junto, refletir junto, ser tocado pela impressão do outro. Toda uma geração nova não viveu essa experiência e precisa ser incentivada a conhecê-la. A partir do momento em que conhece, a pessoa é fisgada pelo prazer de estar ali. É a mesma coisa de você assistir um filme no cinema e assistir um streaming. É claro que o streaming é maravilhoso, mas a experiência de você assistir um filme no cinema potencializa determinadas sensações. É o que acontece no teatro.

Você tenta imaginar a opinião dos seus pais na hora de escolher os projetos em que vai trabalhar? Pedia a opinião deles?

É engraçado, o que leva a gente a escolher um projeto e não outro, é uma coisa muito sutil, mas que começa com uma identificação. A escolha vem de uma relação pessoal com o tema. Tenho uma intuição forte, talvez de alguma maneira eu ainda me comunique com eles, mas a escolha é pessoal porque é você que vai viver aquilo. A arte é o ponto de vista do artista, é muito autoral. Interpretar significa o seu entendimento daquilo que você quer falar, então ninguém pode fazer isso por você. Nós trocávamos muito e era maravilhoso, mas a decisão final sempre era pessoal.

Como foi o processo de escrever a abordar a relação com a sua mãe em ‘Viver É Uma Arte: Transformando A Dor em Palavras’?

A escrita sempre esteve presente na minha vida e sempre foi uma maneira de me autoconhecer. Logo após a morte do meu pai, eu e minha mãe adaptamos Perdas e Ganhos para o teatro. Foi uma experiência muito forte, que nos ajudou muito no processo de superação da morte do meu pai. Isso me uniu muito mais à minha mãe, porque nós tivemos uma troca profissional intensa num momento em que vivíamos ao mesmo tempo essa perda. Houve uma entrega e uma cumplicidade até maior entre nós a partir daí. Depois fomos convidadas para escrever um livro sobre isso.

A ideia já estava lá?

Para você ver como a gente é surpreendida pela vida a cada momento, né? Nós começamos a escrever, só que no início do trabalho a mamãe pegou covid e partiu em 21 dias. Ela, que ia dividir comigo a escrita, acabou virando o tema do livro. Eu comecei falando da perda do meu pai e me surpreendi falando da perda da minha mãe. Perder a mãe é muito profundo, te joga naquele lugar ‘bom, agora é com você’. Você se sente meio órfão mesmo, tem que rever tudo. Você, o mundo e você no mundo. A experiência foi muito dolorida e transformadora e eu acabei fortalecendo a minha voz interior através desse processo. A escrita foi um instrumento muito potente. Ao escrever eu elaborava determinadas sensações, sentimentos, e aquilo ia curando, de certa forma, as minhas feridas. Assim eu ia encontrando caminhos criativos para vivenciar um momento muito difícil.

