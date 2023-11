Textos de Arnaldo Baptista viram livro de ficção; rebeldia do músico foi inspiração

Sua posição de ‘rebelde no mundo’ foi parte da inspiração que Arnaldo Baptista - músico que ganhou fama nos anos 1970 com a banda Mutantes - para escrever o romance Rebelde Entre os Rebeldes. O texto está no livro Ficções Completas, que terá sua noite de autógrafos no dia 6 de dezembro. Lançado pela editora Grafatório Edições, o livro também traz os contos The Moonshiners e O Abrigo, escritos após a saída de Arnaldo da banda.

‘”No Rebelde entre os Rebeldes, eu pensava que era um rebelde no mundo. Então, pouca gente entendia o meu lado de pensar, que dizia respeito a amplificadores valvulados, ecologia, eletricidade solar, carros elétricos, até que, de repente, eu vi que não estava sozinho nisso tudo. Tinha gente muito mais adiante que eu. Então, fiquei ‘entre os rebeldes’ e escrevi este livro”, conta Arnaldo à coluna.

Arnaldo Baptista, no Sesc Pompeia, em 2014 ( Foto: Clarisse Lambert)

Já o conto O Abrigo, segundo ele, é sobre uma fuga. “Tem a ver com fuga e suspensão de vida, no sentido de segurança, onde a segurança é importante, quando acontece”, diz.

O editor, Felipe Melhado, foi apresentado aos textos de Arnaldo por Jotabê Medeiros. “Quase não acreditamos quando Arnaldo topou fazer o livro com a gente! Somos uma editora tocada basicamente por duas pessoas, eu e o Pablo Blanco, e nós dois somos fãs da música do Arnaldo há muitos anos”.