The Town: Carol Sampaio revela lista de celebridades que confirmaram presença em camarote

Carol Sampaio comanda a lista de convidados vips do festival The Town que começa neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre os confirmados estão Taís Araújo, Juliette, Marcos Veras, Ingrid Guimarães, Pedro Sampaio, Sandy e Júnior, Xororó, Michel Teló e Thaís Fersoza.





Carol Sampaio Foto: Reginaldo Teixeira

A organização do camarote espera as presenças também de Sheron Menezzes, Casimiro, Rafa Kalimann, Thaila Ayala e Renato Goes, Alexandre Pires e Hugo Gloss. O festival contará com cinco dias de shows internacionais como Post Malone, Demi Lovato, Foo Fighters, além de artistas brasileiros como Racionais e Marcelo D2.

Carol afirma ter ficado bastante “lisonjeada” com o convite de Roberto Medina para organizar o camarote vip do novo festival do empresário em São Paulo. “Quando chega um convite, ainda mais em um projeto da magnitude do The Town, é sempre uma vitória”, conta.

“Conheço ele (Roberto Medina) há muitos anos. Na verdade, toda a família. São pessoas muito queridas e referências no mercado de eventos, é claro. Eles tornaram o Brasil em um polo de festivais e são responsáveis por trazer artistas de renome mundial para o nosso país.”

Além do The Town, Carol também tem produzido a lista de vip do camarote do Rock In Rio, outro festival liderado por Medina.