The Town lança curso sobre gestão, criação e os desafios que envolvem um festival de música

O The Town lança curso de gestão com imersão na cultura e backstage do festival. A primeira edição do “The Town Learning Journey by HSM” acontece na Cidade da Música, no dia 5 de setembro. Ele será um curso de gestão de negócios que vai mergulhar nos desafios vividos pelos executivos do festival.

Festival The Town será realizado no Autódromo de Interlagos Foto: Reprodução/Arte

Com 12 horas de imersão, os participante terão a oportunidade de acompanhar os detalhes que envolvem a criação de um festival. “Os alunos vão estudar a história sendo feita e embarcar na jornada de criação de um novo empreendimento,” disse Agatha Arêas, VP de Learning Experience da Rock World. “ O que vamos fazer no TTLJ é explorar os caminhos do empreendedorismo e da gestão, a partir de uma metodologia que une educação à experiência”, completou Reynaldo Gama, CEO da HSM.

Agatha Arêas, VP de Learning Experience do The Town e Rock in Rio Foto: Francisco Onofre

A experiência, incluindo ingressos para os shows, pode variar de R$ 4.200 R$ 6.400. A pré-venda começa na quarta-feira.

O evento já divulgou a presença de nomes como Post Malone, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters, Bruno Mars, Iza, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo e Jão.

O The Town 2023 será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mais informações poderão ser obtidas no site oficial do evento.

